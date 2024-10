PT Jasaraharja Putera Sabet Penghargaan Best General Insurance 2024

jpnn.com - PT Asuransi Jasaraharja Putera (JRP-Insurance) berhasil meraih penghargaan dalam kategori 'Best General Insurance 2024 Kelompok Ekuitas Rp 1 Triliun - Rp 1,5 Triliun'.

Penghargaan diterima langsung Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.

Abdul Haris mengucapkan terima kasih kepada Media Asuransi atas penghargaan yang diberikan kepada PT Jasaraharja Putera (JRP-Insurance).

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi JRP-Insurance untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh pelanggan.

"Terima kasih juga kepada seluruh pelanggan dan mitra atas kepercayaannya kepada JRP Insurance dan telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Kami berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di industri asuransi,” ujar Abdul Haris.

Media Asuransi kembali memberikan penghargaan Insurance Award 2024 kepada 52 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah berhasil meraih kinerja terbaiknya sepanjang 2023.

Penghargaan tahunan kepada industri perasuransian yang diberikan Media Asuransi telah memasuki tahun ke-18 ini diadakan di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.

Dalam penghargaan Insurance Award 2024 ini terdapat beberapa kategori, yaitu Best Life Insurance 2024, Best General Insurance 2024, Best Reinsurance 2023, Best Sharia Life Insurance 2024, Best Sharia General Insurance 2024, dan Best Sharia Reinsurance 2024.