PT Link Net Berikan Hadiah Sebegini Kepada Pelanggan Setia First Media, Wow

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk terus berkomitmen untuk meningkatkan engagement dengan seluruh pelanggan segmen residensial melalui First Rewards. First Rewards merupakan program yang dipersembahkan untuk mengapresiasi kepercayaan dan loyalitas seluruh pelanggan setia First Media. Dalam implementasinya, First Media menghadirkan seri program serta berbagai aktivitas di antaranya Mega Undian First Rewards, First Prioritas Club, dan masih banyak lagi lainnya. Baca Juga: Awali Program First Prioritas Club, First Media Gelar Baking Class Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki mengatakan program loyalty First Rewards adalah salah satu strategi yang dijalankannya melalui brand First Media untuk memberikan pengalaman yang lebih bernilai serta meningkatkan loyalitas pelanggan. “Program ini kami tuangkan menjadi beberapa program ataupun aktivitas. Seluruh rangkaiannya kami tujukan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh pelanggan First Media di mana pun berada, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru,” ujar Santiwati dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/7). Baca Juga: Sajikan Olahraga Kelas Dunia dari Rumah, First Media Gandeng SPOTV Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki memberikan hadiah pemenang program kejutan menarik Effendi Gunawan. Foto: PT Link Net Dia menjelaskan dalam program Mega Undian First Rewards, First Media mempersembahkan hadiah utama berupa 1 unit apartemen yang diserahkan dalam bentuk uang tunai serta berbagai hadiah menarik lainnya dengan total nilai hadiah sebesar Rp 1 miliar.

