Sajikan Olahraga Kelas Dunia dari Rumah, First Media Gandeng SPOTV

jpnn.com, JAKARTA - First Media memperkaya konten olahraga dengan menggandeng penyedia jaringan olahraga terkemuka di Korea Selatan, SPOTV.

Melalui SPOTV, pelanggan bisa menyaksikan beragam tayangan olahraga premium dan populer dari berbagai belahan dunia dengan pengalaman #BeneranTanpaBatas from home and on the go.

Salah satunya adalah ajang MotoGPTM Pertamina Grand Prix of Indonesia, yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret mendatang.

Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman mengatakan hadirnya SPOTV untuk memberikan Unlimited World Entertainment, bagi seluruh pelanggan melalui layanan cable TV dan fixed broadband internet First Media.

“Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga, menjadi salah satu alasan kami untuk memperkaya ragam konten olahraga dengan menghadirkan channel baru SPOTV di First Media. Kami berharap adanya konten olahraga SPOTV ini akan memberikan keseruan baru bagi seluruh pelanggan dan masyarakat Indonesia,” ujar Marlo.

Kehadiran SPOTV semakin melengkapi konten dan tayangan olahraga berskala internasional di layanan First Media, sekaligus menjadikan First Media sebagai penyedia saluran olahraga berkualitas terbanyak.

Beberapa saluran olahraga yang telah tersedia, di antaranya Champions TV 1, Champions TV 2, Champions TV 3, Champions TV 4, Eurosport, Premier Sports, TSBNow 1, TSBNow 2, TSBNow 3, dan masih banyak lagi.

Pelanggan setia First Media kini dapat menyaksikan berbagai acara olahraga kelas dunia seperti MotoGP, Wimbledon, The Open Championship, BWF World Tour & Major Events (BWF).