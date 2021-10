PT PP Rampungkan Pengaspalan Jalan Sirkuit Mandalika dengan Kualitas terbaik

jpnn.com, LOMBOK - Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirdjoatmodjo melakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan Sirkuit Mandalika, yang dibangun oleh PT PP.

Kunjungan Kartiko untuk meninjau progres persiapan Sirkuit Mandalika dalam menyambut ajang World Superbike (WSBK), yang akan dilaksanakan pada 19-21 November 2021 mendatang.

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menjelaskan ini merupakan sirkuit Moto GP pertama di Indonesia yang memiliki hasil pengaspalan termulus, berkat teknologi yang digunakan dalam pembangunannya.

"PT PP sangat bangga sekali bisa menuntaskan pekerjaan pengaspalan jalan Sirkuit Mandalika dengan kualitas terbaik. Dalam pelaksanaan pengerjaan pengaspalan jalan tersebut, PT PP menerapkan inovasi dan teknologi terkini untuk memenuhi spesifikasi tinggi dari Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM)," ujar Novel Arsyad.

Berkat kualitas aspal yang dilakukan, jalan Sirkuit Mandalika diklaim bisa digunakan dengan kecepatan puncak hingga 310 kilometer per jam.

"Tidak hanya dapat digunakan dengan kecepatan tinggi, namun Sirkuit Mandalika juga tetap memperhitungkan keamanan para pengguna lintasan dengan sangat baik. Jalan lintasa Sirkuit Mandalika termasuk aman dikarenakan memiliki safety area, seperti Run off Asphalt dan Run of Gravel yang luas,” jelas Novel.

Proyek pembangunan Sirkuit Mandalika ini dikerjasamakan sejak Juli 2020 sampai Agustus 2021 dan menjadi pembangunan lintasan sirkuit yang tercepat.

"Proses pengerjaan aspal untuk jalan Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah itu telah berhasil dituntaskan 100% pada Agustus 2021 lalu," papar Novel.