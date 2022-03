Puan Maharani Ajak Parlemen Dunia Ikut Atasi Perubahan Iklim yang Makin Mengkhawatirkan

jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen dunia melakukan aksi nyata mengatasi perubahan iklim yang telah menjadi agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidatonya sebagai Ketua Majelis dalam Sidang Umum Inter–Parliamentary Union (IPU) ke–144 yang berlangsung di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3).

Puan mengatakan Forum IPU ke–144 memberi kesempatan bagi parlemen untuk berada di garda terdepan dalam mencapai zero emission.

Menurutnya, parlemen perlu berperan dalam memobilisasi aksi nyata mengatasi perubahan iklim.

"Parlemen juga dituntut untuk lead by example dalam menjalankan program kerja yang ramah lingkungan,” kata Puan dalam sesi Governing Council IPU Assembly.

IPU ke–144 mengambil tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change yang masih relevan dibahas saat ini.

Puan mengatakan, perubahan iklim yang makin mengkhawatirkan merupakan krisis eksisting dan telah terjadi lebih cepat dari masa–masa sebelumnya.

Saat ini bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan awal abad lalu.