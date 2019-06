Puji Budi Karya Sumadi, Deddy Corbuzier: Kayak Gampang aja Jadi Menhub

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier tak sungkan memberikan pujian kepada Kemenhub. Melalui akun media sosialnya @corbuzier mengapresiasi kerja Kemenhub.

Cuitan Deddy itu menyikapi banyaknya komentar terkait Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang sejak 2017 mampu mengelola mudik dengan lancar, dan semakin lancar dengan selesainya beberapa sarana dan prasarana transportasi justru malah diserang akun anonim.

“Pusing baca twit tentang Menhub, kayak gampang aja jadi Menhub..Mudik bisa lancar aja udah keren banget. Let’s think logically. Kalau harga tiket bisa murah ya nggak akan naik. Just my little shout,” tulis Corbuzier lewat akun Twitternya, Rabu (19/6) kemarin.

Sebelumnya, akun anonim @PartaiSocmed sebelumnya kerap menyerang personal Budi Karya melalui isu-isu seputar kerja Kementrian Perhubungan, seperti mahalnya tiket pesawat hingga akhirnya membuat pooling, dengan bertanya apakah Budi Karya masih dibutuhkan di Kabinet Jokowi yang akan datang. Namun hasilnya justru banyak nitizen yang memberikan dukunganya.

Kelancaran mudik 2019 ini tak lepas dari pembangunan Infrastruktur jalan tol yang giat dibangun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Infrastruktur jalan tol seperti Trans Tol Jawa dan Trans Tol Sumatera bisa mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini menjadi momok bagi para pemudik.

Bahkan, jumlah kecelakaan lalu lintas selama arus mudik hingga kemarin turun drastis pada periode yang sama, di mana pada tahun ini angka kecelakaan lalu lintas turun hingga 60 persen. Ini menunjukkan aspek keselamatan dapat ditingkatkan dalam perjalanan mudik 2019.(chi/jpnn)