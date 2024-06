Pukul Dallas Mavericks 4-1, Boston Celtics Juara NBA 2024

jpnn.com - BOSTON - Boston Celtics akhirnya memastikan gelar juara NBA 2024 pada gim ke-5 final melawan Dallas Mavericks.

Celtics pun menang 4-1 (format best of seven).

Pada gim ke-5 di TD Garden, Boston, Selasa (18/6) pagi WIB, Celtics menang 106-88.

Superstar Celtics Jayson Tatum mencetak 31 poin, sebelas assist, dan delapan rebound pada laga tadi.

Final NBA 2024

Mavericks @ Celtics 89-107

Mavericks @ Celtics 98-105

Celtics @ Mavericks 106-99

Celtics @ Mavericks 84-122

Mavericks @ Celtics 88-106

Itu merupakan gelar ke-18 Celtics di NBA (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, dan 2024), paling banyak ketimbang tim lain, melewati LA Lakers (17 gelar).

"Ini sangat berarti. Sudah lama kami pengin menjadi juara. Saya bersyukur,” ujar Tatum seperti dikutip dari AP.

Bintang Celtics lainnya, Jaylen Brown mencetak 21 poin, delapan rebound dan enam assist dalam laga tadi dan terpilih sebagai MVP Final NBA.