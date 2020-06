Pukul Sampdoria, Inter Milan Berjarak Enam Poin dari Juventus

jpnn.com, MILAN - Inter Milan memetik kemenangan saat menjamu Sampdoria pada pekan ke-26 Serie A di Giuseppe Meazza, Senin (22/6) dini hari WIB.

Inter menang 2-1 berkat gol dari Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez.

Sementara gol tim tamu dicetak oleh Morten Thorsby.

Nerazzurri unggul dua gol lebih dahulu. Lukaku membuka keran gol empunya stadion pada menit ke-10 berkat umpan dari Christian Eriksen.

