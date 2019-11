Pukul Tiang Listrik, Daddies Tembus Final Hong Kong Open 2019

jpnn.com, HONG KONG - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies menjadi finalis pertama Hong Kong Open 2019.

Ganda putra peringkat dua dunia itu lolos ke final setelah mengalahkan duet Tiongkok Li Jun Hui/Liu Yu Chen, di Hong Kong Coliseum, Sabtu (16/11) siang WIB.

Daddies menang rubber game 21-13, 16-21, 21-16. Ahsan/Hendra butuh waktu 45 menit (seturut BWF) untuk memukul ganda yang biasa juga disebut Duet Tiang Listrik itu. Daddies menang cukup mudah di gim pertama. Mereka tak memberikan kesempatan lawan melancarkan variasi smes.

Namun, di gim kedua, pertahanan Daddies jebol. Duo Tiang Listrik menemukan celah dan memanfaatkan hingga memaksa pertarungan berlanjut ke gim ketiga.

Nah, di gim penentuan itu, kedua ganda menyuguhkan aksi-aksi terbaik. Mereka jatuh bangun meraih poin, mengeluarkan pukulan-pukulan ajaib. Daddies akhirnya menang atas ganda peringkat tiga dunia itu. Rekor pertemuan kedua ganda pun berubah menjadi 6-7, Daddies masih tertinggal.

18 individual tournaments in 2019, 10 FINALS for The Daddies Ahsan/Hendra!!



10 SF, 10 SF WINS!



? Indonesia Masters

? All England

? Singapore Open

? New Zealand Open

? Indonesia Open

? Japan Open

? World Championships

? China Open

? Denmark Open

? #HongKongOpenSuper500