Pulang Umrah, Luna Maya Berhijab

jpnn.com - Aktris Luna Maya akhirnya menyelesaikan ibadah umrah setelah beberapa hari lalu dilaksanakannya. Dia sudah melakukan perjalanan pulang dari tanah suci.

Hal tersebut diungkapkan Luna Maya lewat foto terbaru yang diunggah ke akun Instagram. Dia terlihat sedang berada dalam pesawat dari salah satu maskapai penerbangan.

"Such an amazing journey, thank you @turkishairlines," tulis Luna Maya, Selasa (5/3).

Foto yang diunggah pemain film Suzzanna ini sangat menarik perhatian netizen. Sebab di sana Luna Maya tampak berbusana dilengkapi hijab.

Hal tersebut spontan menimbulkan pertanyaan dari fan, apakah Luna Maya bakal memakai jilbab secara permanen ke depannya.

"Kepo. Jangan lepas ya hijabnya," komentar @vio_ulfia. "Alhamdulillah. Bismillah," tulis Ayu Dewi.

Seperti diketahui, Luna Maya memilih menenangkan diri di tanah suci di tengah kesedihan yang dialaminya. Perempuan 35 tahun itu meninggalkan Jakarta sejak Rabu malam di tengah kabar pernikahan mantan kekasihnya, Reino Barack dengan Syahrini.