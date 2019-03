Lepas dari Reino, Luna Maya Pacari Anak Konglomerat Asal Malaysia?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris dan presenter Luna Maya tampaknya sudah siap move on dari masa lalu dengan mantan kekasihnya, Reino Barack.

Di tengah heboh kabar pernikahan Syahrini dan Reino Barack, dia dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan duda asal Malaysia bernama Faisal Nasimuddin. Diketahui, Faisal merupakan putra konglomerat asal Malaysia.

Kabar kedekatan keduanya diketahui setelah Luna Maya berbalas pesan saat Faisal mengunggah fotonya bersama sang ibunda.

Baca juga: Kesedihan Luna Maya Bakal Segera Berakhir, Ikhlaskan Saja

Dalam foto itu Luna Maya menitipkan salam untuk ibu Faisal. “Send my best regards to auntie," ujar Luna Maya, baru-baru ini.

Pesan Luna rupanya dibalas oleh adik Faisal, Diana Nasimuddin. “My mom still brags about you babe," tulisnya.

Baca juga: Ngoceh Soal Jadi Korban, Adik Syahrini Sindir Luna Maya?

Namun tak lama, Faisal pun akhirnya membalas pesan Luna Maya. Dia mengatakan akan menyampaikan salamnya untuk ibunya.