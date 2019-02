Luna Maya Curhat Lewat Kutipan Rumi

jpnn.com - LUNA Maya tampaknya masih menyimpan kesedihan dengan mencurahkan isi hatinya di media sosial. Terbaru, dia mengunggah sebuah tulisan dari penyair sufi, Jalaluddin Rumi.

"The art of knowing is knowing what to ignore, (Seni mengetahui adalah mengetahui apa yang harus diabaikan)," unggah Luna Maya lewat Insta Story miliknya, Kamis (28/2).

Tidak hanya itu, pemain film Suzzanna juga sempat mengunggah sebuah tulisan galau lewat akun Instagram Story miliknya. Sebelumnya dia membahas tentang cinta yang mendalam.

"Don't love too deeply until you're sure that the other person loves you with the same depth. Because the depth of your love today is the depth of your wound tomorrow. (Jangan terlalu mencintai dengan mendalam sampai anda yakin bahwa orang lain itu mencintai anda dengan kedalaman yang sama. Karena kedalaman cintamu hari ini adalah kedalaman lukamu besok)," ujar Luna Maya, Rabu (27/2).

Namun sayang tulisan tersebut tidak bertahan lama di akunnya di Instagram. Luna Maya memilih menghapusnya.

Meski demikian, netizen tetap saja berspekulasi bahwa tulisan Luna Maya itu tentang perasaannya setelah kabar pernikahan mantan kekasihnya, Reino Barack dengan Syahrini.