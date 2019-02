Luna Maya Hapus Semua Foto Reino Barack di IG

jpnn.com, JAKARTA - Luna Maya menghapus semua foto kenangan bersama mantan kekasihnya, Reino Barack. Hal tersebut menyusul pernikahan Reino dan Syahrini pada hari ini.

Meski putus sejak pertengahan lalu, foto kenangan dengan Reino Barack masih terdapat di akun Instagram Luna Maya hingga beberapa waktu lalu.

Namun kini, potret momen kebersamaan mereka tidak ada lagi. Luna Maya menyingkirkan foto kenangan bersama Reino Barack dari akun miliknya.

Selain menghapus foto Reino Barack, pemain film Suzzanna ini juga sempat mengunggah sebuah tulisan galau lewat Instagram Story miliknya. Kali ini dia membahas tentang cinta yang mendalam.

"Don't love too deeply until you're sure that the other person loves you with the same depth. Because the depth of your love today is the depth of your wound tomorrow. (Jangan terlalu mencintai sampai anda yakin bahwa orang lain itu mencintai anda dengan kedalaman yang sama. Karena kedalaman cintamu hari ini adalah kedalaman lukamu besok),"

tulis Luna Maya, Rabu (27/2).

Namun sayang, tulisan itu tidak lama dihapus kembali oleh perempuan asal Bali itu. Sebab banyak yang mengaitkan tulisan Luna Maya dengan pernikahan mantannya, Reino Barack bersama Syahrini hari ini.