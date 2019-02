Duh, Mbak Luna Sepertinya Masih Galau Ditinggal Mantan Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Artis cantik Luna Maya tampaknya masih berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa mantan kekasihnya, Reino Barack telah menikah dengan Syahrini.

Saat keduanya menikah, Luna Maya sempat mengunggah sebuah tulisan galau di Instagram Story miliknya. Kali ini dia membahas tentang cinta yang mendalam.

"Don't love too deeply until you're sure that the other person loves you with the same depth. Because the depth of your love today is the depth of your wound tomorrow. (Jangan terlalu mencintai sampai anda yakin bahwa orang lain itu mencintai anda dengan kedalaman yang sama. Karena kedalaman cintamu hari ini adalah kedalaman lukamu besok),"

tulis Luna Maya, Rabu (27/2).

Namun sayang, tulisan tersebut tidak lama dihapus kembali oleh pemain film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur itu. Sebab banyak yang mengaitkan tulisannya dengan pernikahan sang mantan.

Luna Maya dan Reino Barack diketahui pernah menjalin asmara lima tahun. Namun hubungan mereka kandas pertengahan tahun lalu karena tak mendapat restu dari orang tua Reino Barack.

Tidak berapa lama setelah putus, Reino Barack dikabarkan dekat dengan Syahrini yang notabene juga teman Luna Maya sebagai publik figur. Sampai akhirnya Reino Barack dan Syahrini resmi menikah.