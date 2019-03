Semoga Mbak Luna Bisa Cepat Move On

jpnn.com, JAKARTA - Naomi Angelia, anak dengan kelebihan khusus atau indigo, mengatakan bahwa saat ini Luna Maya tengah terpuruk setelah ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya, Reino Barack.

Diketahui, Reino Barack resmi menikahi penyanyi sensasional Syahrini di Masjid Camii Tokyo, Jepang, pada Rabu (27/2) lalu.

Baca juga: Reino Barack Menikahi Syahrini, Mbah Mijan Ngomong tentang Luna Maya

"Pasti sakit (hati) yah. Karena hubungan mereka lama. Karena satu hal terus ditinggalin nikah, itu sakit banget," kata Naomi saat ditemui di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Padahal, menurut Naomi, pemain film The Doll itu sudah banyak berubah sejak menjalin asmara dengan Reino. Sayang, hubungan mereka tidak direstui ibunda Reino.

Baca juga: Reino Barack Nikahi Syahrini, Luna Maya: Bye Jakarta

"Dia (Luna) berubah jauh banget saat sama Reino. Dia memperbaiki dirinya day by day, kelihatan banget kalau dia berusaha untuk do the best buat hubungannya," tutur Naomi.

Keputusan Luna Maya menjalani ibadah umrah disambut baik oleh Naomi. Dia pun berharap agar Luna bisa segera bangkit kembali dan melupakan semua rasa sakit hatinya.