Puluhan Film Keren Tayang di KlikFilm Bulan Ini, Simak Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - Sukses menggelar World Cinema Week, KlikFilm kembali menghadirkan film-film terbaik beragam genre dari berbagai negara, mulai Asia sampai Eropa, sepanjang November 2022.

Ada lebih dari 25 film baru yang dihadirkan, salah satunya karya sineas lokal berjudul Anoksia yang dibintangi Prisia Nasution dan Dwi Sasono. Selain itu, ada film Wandering dan Moloch.

Film-film lainnya yang hadir di KlikFilm di antaranya Corsage, Dark Red Forest, The Devil's Drivers, The Boy Behind The Door, The Roundup, Voice Of A Murder, Don't Forget I Love You.

Kemudian, Look Up, The Double Life Of Veronique, White, Red, Blue, My Kickass Wife, Play, Involuntary, Force Majeure, dan lainnya.

"Bagi penonton yang tidak kebagian tiket saat World Cinema Week bisa menonton di KlikFilm. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa penasaran," kata Frederica, Direktur KlikFilm dalam keterangannya kepada JPNN.com, Minggu (6/11).

Penasaran dengan film-film yang hadir di bulan ini? Simak sinopsis singkatnya berikut ini

Anoksia

Film ini menceritakan tentang sepasang suami-istri yang terjebak di mobil akibat terkena longsor. Mereka berusaha agar keluar dari mobil mereka yang yang tertimbun longsor.

Namun, mereka sama sekali tidak bisa menghubungi siapa pun karena tidak ada sinyal ponsel ketika berada di jurang. Lalu, apakah mereka mampu menyelamatkan diri?