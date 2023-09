Puluhan Merek Lokal Sabet Gelar Indonesia Original Brands & Most Reputable Companies

jpnn.com, JAKARTA - Majalah SWA dan Business Digest kembali memberikan penghargaan Indonesia Original Brands 2023 kepada merek-merek asli Indonesia yang berhasil meraih pengakuan pelanggan.

Penghargaan itu diberikan karena perusahaan tersebut mampu menciptakan kepuasan, loyalitas, dan advokasi pelanggan.

Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Pemimpin Redaksi Majalah SWA, Kusnan M. Djawahir dalam acara Indonesia Original Brands & Most Reputable Companies 2023: Building Great Reputation in the Fast Changing Era: Brands and Companies di Jakarta, akhir pekan lalu.

Adapun merek lokal yang mendapatkan penghargaan Indonesia Original Brands 2023 antara lain MS Glow (kategori Skincare), Federal Oil (kategori Oli Motor), Indocafe Coffeemix (Kopi Instan), Madu TJ (Madu), FreshCare (Minyak Angin Aromatherapy), Hotin Cream (Krim Nyeri Otot), Campina (Es Krim), Ladaku (Merica Bubuk), LM Antam (Logam Mulia/Emas Batangan), Polytron (Lemari Es, Mesin Cuci, AC), PT Bank Syariah Indonesia (Bank Syariah), Solaria (kategori resto berjaringan) serta TIKI (Kurir).

Wakil Pemimpin Redaksi Majalah SWA Kusnan M. Djawahir mengungkapkan branding merupakan hal yang sangat penting di era digitalisasi. Saat ini, dunia bergerak cepat tetapi branding tetap menjadi hal yang sangat krusial.

Penghargaan Indonesia Original Brands 2023 ini sudah berlangsung selama 12 tahun. Penilaian dilakukan oleh 5.000 pelanggan yang kami survei dan tersebar di 6 kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

"Parameter yang diukur dalam penghargaan Indonesia Original Brands 2023 adalah kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, advokasi pelanggan, dan daya saing terhadap merek asing” kata Kusnan.

Majalah SWA dan Business Digest juga memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang mampu membangun dan menjaga reputasi perusahaan pada tahun ini.