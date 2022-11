Pupuk Kaltim Borong 6 Penghargaan di Ajang ISDA 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih tiga kategori penghargaan yang mencakup enam sasaran program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, dalam ajang Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2022.

Adapun penghargaan yang diraih Pupuk Kaltim di antaranya dua program kategori Platinum, tiga program kategori Gold serta The Most Commited Corporate on SDGs for Environment Pillar 2022.

Untuk kategori Platinum, diraih program penyiapan tenaga kerja dan wirausaha Pupuk Kaltim yang diselenggarakan oleh LKP binaan SUVI Training.

Serta program pembuatan media konservasi terumbu karang oleh kelompok Kimasea.

Selanjutnya pada kategori Gold, diraih program konservasi dan diversifikasi mangrove, konservasi tanaman endemik anggrek hitam melalui reintroduksi, serta program PKT Sigap.

Sedangkan The Most Commited Corporate on SDGs for Environment Pillar, diraih atas tingginya komitmen perusahaan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan menjalankan aktivitas bisnis yang berorientasi terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup 17 indikator SDGs.

"Pupuk Kaltim memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Seluruh program dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai pengembangan setiap tahun, hingga memberi dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar," ujar SEVP Business Support Pupuk Kaltim Meizar Effendi.

Dari penghargaan ISDA 2022, Meizar memastikan komitmen Pupuk Kaltim untuk terus meningkatkan peran sebagai agen pembangunan melalui kontribusi optimal di berbagai bidang.