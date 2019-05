Pupuk Kaltim Raih Penghargaan AREA 2019

jpnn.com, JAKARTA - Pupuk Kaltim mendapat penghargaan Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) kategori Social Empowerment, pada ajang The International CSR Summit (ICS) 2019.

Penghargaan tersebut diterima oleh Manager CSR Pupuk Kaltim Dwi Pudyasmoro, dari Former Quarter Master of General Indian Army Lt General Sudhir Sharma, didampingi President of Hoi Ping Ventures Hong Kong Alexandra Tracy, di Hilton Taipei Sinban Taiwan, (24/5)

Program Better Living in Malahing dinilai berhasil memberikan wajah baru masyarakat pesisir Bontang, yang kerap diasosiasikan sebagai masyarakat kumuh dan tertinggal.

Tak hanya peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, berbagai program pemberdayaan serta perbaikan pola pikir masyarakat pesisir Malahing, menjadi salah satu faktor utama Pupuk Kaltim mendapat penghargaan.

“Pupuk Kaltim dinilai memiliki komitmen tinggi mengubah kehidupan masyarakat pesisir menjadi lebih baik, utamanya dari 5 aspek yang direalisasikan program Better Living in Malahing, di antaranya bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur,” ujar Dwi.

Menurut Dwi, lima aspek tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sejak Better Living in Malahing digagas pada 2016.

Diawali perbaikan infrastruktur dan pemukiman, hingga berkembang pada empat bidang lain dalam dua tahun. Gagasan tersebut berangkat dari keprihatinan Pupuk Kaltim melihat kondisi masyarakat Malahing yang kesulitan mendapat air bersih, hingga tidak adanya pasokan listrik yang memadai.

Segala keterbatasan secara tidak langsung mempengaruhi perilaku masyarakat, yang hidup seadanya dengan lingkungan kumuh serta berpotensi mencemari ekosistem laut.