Putri Anies Baswedan Mewakili Indonesia di Amerika Serikat

jpnn.com - Putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan terpilih jadi salah satu duta muda Indonesia yang akan berangkat ke Amerika Serikat untuk memperkenalkan budaya dan masyarakat tanah air.

Mutiara, atau yang akrab disapa Tia, merupakan satu dari 10 wakil #IndonesiaUSA70th Youth Ambassador yang akan berangkat ke AS pada Sabtu (26/10) dan bertemu dengan kalangan pemuda serta pejabat pemerintah di empat kota AS, yaitu Washington DC, New York, New Orleans, dan San Fransisco.

"Saya melihat program ini sebagai cara yang dapat ditempuh anak muda untuk berkontribusi terhadap hubungan bilateral AS dan Indonesia. Kedua, bagi saya, program ini akan menjadi pengalaman baru karena di sana saya akan mengalami langsung kebudayaan masyarakat AS," kata Mutiara saat ditemui di Kediaman Resmi Duta Besar AS di Jakarta, Jumat.

Mutiara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan ia punya misi tersendiri mengenalkan kehidupan masyarakat Indonesia ke warga AS.

"Saya akan membawa banyak cerita tentang Indonesia ke AS, karena yang mereka (warga AS, red) ketahui dari media bukan cerita lengkapnya. Di sana, saya akan berbagi cerita mengenai kebudayaan di Indonesia dan seperti apa kehidupan anak mudanya," tambah Mutiara.

Sepuluh anak muda yang terpilih sebagai #IndonesiaUSA70th Youth Ambassador merupakan putra dan putri daerah dari berbagai provinsi seperti Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Sebelum berangkat ke AS, para duta muda itu telah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI bersama Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.

Menjelang keberangkatan 10 duta muda itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. memberi wejangan agar mereka memanfaatkan waktu kunjungan selama tiga pekan secara optimal.