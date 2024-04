Raffi Ahmad Perlihatkan Wajah Bayi Lily, Mirip Cipung?

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikabarkan telah mengadopsi seorang bayi perempuan yang bernama Lily.

Kini, Raffi Ahmad mulai memperlihatkan wajah Lily melalui akun miliknya di Instagram.

Dalam foto itu, dia tampak berpose dengan Lily yang wajahnya masih sedikit ditutupi.

"Apakah Lily mirip sama Cipung (Rayyanza)?" ungkap Raffi Ahmad, Senin (29/4).

Suami Nagita Slavina itu belum menjelaskan secara detail soal bayi Lily.

Raffi Ahmad juga belum membeberkan asal usul bayi yang diadopsi tersebut.

"Lily you are not alone," imbuh Raffi Ahmad.

