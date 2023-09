Raffi, Atta, Thoriq, dan Influencer Kompak Gelar Aksi Kemanusiaan Melalui Mobile Legends

jpnn.com, JAKARTA - The House of Revolutions (THR) mengadakan fun match Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB) yang seru dan meriah di Posbloc South Great Hall, Jakarta Pusat.

Ajang itu menghadirkan sejumlah selebritas Tanah Air, ratusan influencer dari kalangan anak muda dan pro player MLBB.

Mereka yang hadir yakni Raffi Ahmad, Irwansyah, Atta Halilintar, Thariq Halilintar, Arbani Yasiz, Lula Lahfah, Angie Marcheria, Vior, Kayess, Brisia Jodie, Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau akrab disapa Alam Ganjar.

Tidak hanya menghibur, pertandingan yang diberi nama 'Pertarungan Legenda' ini juga memiliki tujuan mulia.

Hasil keuntungan tiket, donasi secara online dan offline akan disumbangkan untuk mendukung pendidikan hingga lingkungan di daerah yang membutuhkan.

Inisiator The House of Revolutions, Thariq Halilintar menuturkan pertandingan MLBB itu merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh organisasinya. Dia menyebut The House of Revolutions terbuka bagi semua kalangan yang mau ikut bergabung untuk mengubah dunia menjadi lebih baik.

Baca Juga: Ganjar Muda Padjajaran Gelar Turnamen Mobile Legends Untuk Kembangkan Bakat Gen Z

"Siapa pun itu, siapa yang mau ikut mengubah dunia menjadi lebih baik, langsung aja join ke THR," ujar Thariq dalam siaran persnya, Minggu (3/9).

Thariq menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu acara ini. Ke depannya, Thariq menyatakan pihaknya akan mengadakan kegiatan yang seru dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.