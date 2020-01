Rainbow Hills, Riverside, dan Emeralda Golf Course Dapat Penghargaan Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Tiga lapangan golf terbaik di Indonesia pada tahun 2019 sudah diumumkan oleh Asian Golf Awards pada akhir 2019 lalu.

Ketiga lapangan yang mendapatkan penghargaan tinggi karena dianggap memiliki golf course terbaik itu ialah Rainbow Hills, Riverside, dan Emeralda.

Ketiganya terletak di jalur sepanjang Tol Jagorawi, sehingga benar-benar memberikan kenyamanan bagi para golfer Indonesia terutama yang berada di ibu kota, Jakarta.

Penghargaan Asian Golf Awards sendiri ibarat Piala Oscars-nya industry golf di Asia. Ajang pemberian award ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 dengan metode online voting. Jumlah pemilih pun mencapai sekitar 250.000 orang setiap tahunnya.

Deputy General Manager Rainbow Hills Golf Club Widya Tirta Putra bersyukur dengan penghargaan.

"Kami mengucapkan terima kasih setelah dua tahun terpilih sebagai Top Three Best Golf Course di Indonesia, pada akhirnya Rainbow Hills Golf Club terpilih sebagai yang terbaik di Indonesia," terangnya.

Rainbow Hills Golf Club juga terpilih sebagai 2019 Indonesia Best Golf Course oleh World Golf Awards yang diselenggarakan di The St.Regis Saadiyat Island Golf Resort, Abu Dhabi - United Emirate Arab.

Venue ini juga menjadi 2019 Top 100 Best Golf Course in Asia oleh Golf Travel Magazine Korea & China yang diselenggarakan di Forest City Golf Resort, Johor Baru, Malaysia.