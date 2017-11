Raisa Dinilai Jelek Karena Kurus, Hamish Beri Pujian

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini netizen banyak menyoroti perubahan tubuh Raisa yang terlihat lebih kurus.

Banyak yang menyayangkan tubuh Raisa yang terlihat kurus. Mereka menilai Raisa terlihat jelek dan tidak fresh.

Menanggapi celoteh netizen ini, Hamish angkat bicara. Hamish tampaknya tidak peduli dengan penilaian tersebut.

Sebab, bagi Hamish istrinya lah yang tercantik.

“Love my wife. She’s the prettiest most kind hearted persen i know,” tulis Hamish.

Seperti yang terlihat dalam akun gosip makrumpita. Pembelaan Hamish ini lantas kembali dikomentari netizen.

“Emang dasar netizen julid.. Chubby dikatain, slim sexy gitu jg dikantain kempot. Yg julid2 gtu jg ga bisa secantik raisa,” kata ibnuhakims.

“Waktu gendut di bilang gendut ga profesional… Kurus di bilang tua hadehhh itu orang…. Yg ngomong kaya paling cantik,” ucap ratih.gustian.