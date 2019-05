Rajin Berinovasi, Allianz Indonesia Raih 5 Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - PT Allianz Indonesia berhasil meraih lima penghargaan bergengsi sejak awal tahun hingga April 2019.

Penghargaan pertama yang diraih adalah Unit Link Awards 2019 untuk tiga jenis dana investasi (fund) yang dikelola.

Yakni, produk Smartlink Dollar Managed Fund dengan kategori Campuran Denominasi USD Periode 5 Tahun dan 10 Tahun, produk Smartwealth Equity Infrastructure Fund dengan kategori Saham Denominasi Rupiah Periode 5 Tahun, dan produk Unit Link Allianz.

Penghargaan kedua ialah Digital Innovation Award 2019 yang diadakan oleh majalah Warta Ekonomi.

Allianz Indonesia menerima du kategori penghargaan, yaitu Innovative Company in Developing Digital Financial Literacy for The Micro Consumer and Emerging Markets kategori Life Insurance untuk Allianz Life dan Innovative Company in Providing Digital Insurance Service kategori: General Insurance.

Penghargaan ketiga ialah Indonesia Corporate Secretary & Communication Award dengan predikat Platinum – Rank 1 dari majalah Economic Review berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Salah satunya adalah ketersediaan dan akuntabilitas laporan perusahaan yang terbuka untuk publik serta kemudahan untuk mengaksesnya di website perusahaan.