Ramengvrl Umumkan Judul Album Debut

jpnn.com, JAKARTA - Rapper Ramengvrl akhirnya mengumumkan rencana peluncuran album debut setelah sukses lewat sejumlah single.

Ramengvrl memastikan bahwa judul album perdananya yakni Can’t Speak English.

"Aku bersemangat mengumumkan debut album saya. Ini tentang perjalanan saya," kata Ramengvrl kepada jpnn.com, Jumat (23/10).

Baca Juga: Ramengvrl Rilis Kompilasi Musik No Bethany

Perempuan 28 tahun itu dibantu sejumlah nama dalam menyelesaikan album Can’t Speak English.

Diproduseri oleh deretan produser ternama seperti Roark Bailey, Omega, Swede of 808 Mafia, Cassius Jay, Max Ant, SIHK, Joff Wood, Gerald (Weird Genius) dan Mardial.

Album debut Ramengvrl ini berisi 10 lagu termasuk dua single Vaselina dan Look At Me Now yang telah dirilis awal bulan kemarin.

Baca Juga: Ramengvrl Berkolaborasi dengan Ted Park di Lagu Terbaru

Terdiri dari lagu-lagu bangers disertai kolaborasi dengan beberapa rapper mancanegara, album Can’t Speak English menampilkan keberagaman musikalitas.

Ramengvrl mengatakan album ini bercerita tentang pentingnya kerja keras dan memiliki ketekunan.