Ramengvrl Rilis Kompilasi Musik No Bethany

jpnn.com - Ramengvrl membuktikan diri sebagai salah satu rapper paling produktif saat ini. Setelah melepas single Whats ur Problem pada awal April lalu, kini dia merilis suguhan terbaru untuk pendengar.

Bukan single, Ramengvrl justru meluncurkan sebuah mixtape berisikan 6 lagu, dengan tajuk No Bethany. Dalam mixtape ini, dia tidak hanya menghadirkan 6 lagu, melainkan juga beberapa skit track, yang menjadikan mixtape ini total menghadirkan 10 track. Antara lain Gippal, Out of Control (featuring Rayi Putra), Bad Minah (featuring Hullera), Go Commando, I Make Time (featuring Matter Mos), dan sebagainya.

Ramengvrl mengerjakan mixtape No Bethany ini sejak awal 2019 dalam waktu 3 bulan. Dia bekerja sama dengan beberapa komposer musik dan produser. Seperti Gamaliel, Khroam, dan Holly. Termasuk musisi kolaborator yang dipilihnya sendiri.



"Apa alasan gue ajak Rayi, Matter Mos dan Hullera di mixtape ini? Because they’re dope! Gue memang berteman dengan Rayi dan Matter Mos, dan gue merasa mereka talented, and they are the real deal," kata Ramengvrl kepada jpnn.com, Minggu (28/4).

BACA JUGA: Rilis Whats ur Problem?, Ramengvrl Kirim Pesan untuk Pelaku Ujaran Kebencian

Dalam No Bethany, pemilik nama asli Putri Soeharto itu juga mencoba bermain-main dengan ASMR di bagian skit track-nya. Dia percaya bahwa terkadang penggunaan dialog dan bisikan bisa menarik perhatian lebih bagi pendengar. Dengan alasan itulah, Ramengvrl mencoba menghadirkan cerita tersendiri tentang dirinya, tentang figur Ramengvrl, tentang berbagai alasan ia melakukan karir di dunia musik, dan tentang dunia di sekitarnya.

"Di satu sisi, gue pengin menyampaikan pesan-pesan juga dalam bentuk di luar lagu, tapi gue juga pengin memberikan sedikit twist di situ. Jadi pilihan gue jatuh untuk menggunakan ASMR,” imbuh Ramengvrl

Mixtape No Bethany telah hadir di seluruh digital platform. Selain itu, Ramengvrl dan Juni Records serta Nadarama Recording juga akan merilis dalam sebuah album kaset. (mg3/jpnn)