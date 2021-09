Randy Nidji Mengaku Sudah Tidak Kenal Giring Ganesha

jpnn.com, JAKARTA - Personel Nidji, Randy Danistha mengaku tidak menyimpan nomor telepon Giring Ganesha.

Pengakuan tersebut disampaikannya setelah mendapat pernyataan dari netizen.

Sejumlah netizen menyenggol Randy Nidji setelah Giring jadi perbincangan di media sosial.

"Kalian enggak malu apa ?@ArieLnidji ?@DanisthaRandy ?@adrinidji ?@rama_nidji ?@andronidji punya teman orang kayak ?@Giring_Ganesha ? tanya seorang netizen.

"Honestly. I don’t even have his number anymore," jawab Randy Nidji.

Tidak hanya itu, pemain kibor tersebut mengaku sudah tidak kenal dengan Giring Ganesha.

Randy Nidji merasa hanya mengenal Giring sebelum tahun 2012.

"Gue cuma kenal yang 2002 - 2012 version. LOL," komentar Randy Nidji.