Ratchanok Intanon Wanita Berpakaian Terbaik, Chen Yu Fei Kesandung dan Nyaris Jatuh

jpnn.com, GUANGZHOU - Rangkaian BWF World Tour Finals 2019 telah dibuka dengan undian pembagian grup, gala dinner hingga pengumuman player of the year, di Guangzhou, Senin (9/12) siang hingga malam.

Sebanyak 40 kontestan ajang penutup tahun ini, telah mengetahui lawan-lawannya di babak penyisihan yang akan dimulai Rabu (11/12). Dari masing-masing grup nantinya akan lolos dua pemain (tunggal/ganda) ke semifinal. Selain undian, player of the year dan gala dinner, hal yang juga tak kalah menarik adalah pengumuman pria dan wanita berpakaian terbaik saat gala dinner.

Badminton Talk menyebutkan, untuk BWF Gala Dinner 2019 Best Dressed Female diberikan kepada tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon, yang tampak percaya diri dengan (salah satu) pakaian adat Negeri Gajah Putih itu. Sementara untuk BWF Gala Dinner 2019 Best Dressed Male diraih tunggal putra Denmark Viktor Axelsen.

Nah, sebelum pengumuman pakaian terbaik, ada insiden saat semua kontestan diperkenalkan, naik ke panggung berdasarkan kelompok (nomornya; tunggal putra, tunggal putri dan seterusnya) masing-masing.

Ketika tiba di kelompok tunggal putri, pemain Tiongkok Chen Yu Fei kesandung, nyaris terjatuh. Untung pemain tuan rumah tersebut masih bisa mengendalikan situasi. (badmintontalk/jpnn)

Player of The Year 2019:

Male Player of the Year 2019: Kento Momota (Jepang)

Female Player of the Year 2019: Huang Ya Qiong (Tiongkok)

Most Improved Players of the Year 2019: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea)

Eddy Choong Most Promising Player of the Year 2019: An Se Young (Korea)

Male Parabadminton Player of the Year 2019: Qu Zimo (Tiongkok)

Female Parabadminton Player of the Year 2019: Leani Ratri Oktila (Indonesia)