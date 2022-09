Ratu Elizabeth Meninggal Dunia, Lagu Kebangsaan Inggris Diganti, Begini Lirik & Sejarahnya

jpnn.com - Kerajaan Inggris mengganti lirik lagu kebangsaannya menyusul kepergian Ratu Elizabeth II pada Kamis (8/9).

Ratu yang bertakhta sejak 6 Februari 1952 itu meninggal dunia di Istana Balmoral, Skotlandia.

Selama Ratu Elizabeth bertakhta, lagu kebangsaan Kerajaan Inggris ialah God Save The Queen.

Baca Juga: Ratu Inggris Elizabeth II Meninggal Dunia

Namun, judul dan lirik lagu itu diubah menjadi God Save The King seiring pergantian pemegang tampuk kekuasaan dari Ratu Elizabeth II kepada putranya, Pangeran Charles Philip Arthur George.

Ahli waris utama Kerajaan Inggris tersebut bertakhta dengan nama Raja Charles III.

Suksesi itu pun berdampak pada perubahan lagu kebangsaan Inggris dari 'queen' menjadi 'king'.

Selain itu, pronomina atau kata ganti dalam lirik lagu tersebut juga diubah. Misalnya, kata 'she' diubah menjadi 'he', sedangkan 'her' diganti dengan 'his'.

God Save The King merupakan lagu patriotik. Sejarahnya berawal ketika Pangeran Charles Edward Stuart mengalahkan pasukan Raja George II di Prestonpans, dekat Edinburgh, Skotlandia pada September 1745.