We Will Rock You Milik Queen Bisa untuk Terapi Diabetes, Begini Penjelasan Ilmiahnya

jpnn.com - Ada kabar baik bagi para penyuka musik rock, wa bil-khusus penggemar Queen, grup kondang asal Inggris.

Ternyata, hasil penelitian menunjukkan musik Queen bermanfaat untuk terapi bagi penderita diabetes atau kencing manis.

Kabar tersebut bukanlah hoaks. Berita itu juga bukan fake news di medsos.

Para peneliti di Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) atau Institut Teknologi Konfederasi di Zurich, Swiss, menemukan metode penggunaan musik untuk menstimulasi sel-sel tubuh mengeluarkan insulin dalam hitungan menit.

Metode itu bekerja sangat baik, terutama menggunakan lagu We Will Rock You karya Queen.

Hasil penelitian itu dipublikasikan jurnal medis Inggris The Lancet yang dikenal prestisius.

Dalam riset tersebut, tim peneliti Departemen Sains dan Teknik Biosistem ETH pimpinan Prof. Martin Fussenegger memasukkan sel perancang produksi insulin ke dalam kapsul yang ditanamkan di tubuh.

Selama beberapa tahun ini para peneliti di ETH melakukan studi yang berbeda untuk mengontrol dari luar soal kapan dan seberapa banyak insulin yang dilepaskan ke darah.