Ratusan Brand Raih Top Official Store Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - INFOBRAND.ID bekerjasama dengan TRAS N CO Indonesia menghadirkan penghargaan Top Official Store Award.

Susilowati Ningsih, CEO INFOBRAND.ID mengatakan, ada beberapa manfaat sebuah brand memiliki official store.

Di antaranya membuat brand lebih mudah dicari, membuat tampilan toko lebih menarik, sehingga lebih mendapatkan kepercayaan pelanggan, hingga dapat mengakses data penjualan.

Penghargaan Top Official Store Award untuk memberikan pengakuan kepada official store, yang berhasil meningkatkan kinerja penjualan melalui channel marketplace.

Dengan demikian dapat menambah kepercayaan konsumen kepada sebuah brand di marketplace.

“Penyerahan penghargaan Top Official Store Award 2023 kami laksanakan dalam ajang INFOBRAND PUBLIC RELATIONS FORUM 2023. Kami berharap penghargaan ini dapat mendorong seluruh perusahaan-perusahaan atau brand-brand di Indonesia untuk mengoptimalkan channel marketplace untuk meningkatkan penjualan produk atau jasanya,” jelas Susilowati.

Top Official Store Award 2023 diberikan kepada 500 Official Store atau Official Shop terbaik berdasarkan tiga metode penilaian yaitu; Store Sales Aspect yang mengukur banyaknya transaksi penjualan produk yang dilakukan oleh official store.

Store Reviews & Rating Aspect, untuk mengukur banyaknya ulasan dan angka penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap produk dan official store.