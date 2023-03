Sasa Ice Cream Hadir dengan 4 Varian Rasa, Yuk Cobain

jpnn.com, JAKARTA - SASA perusahaan bumbu dapur terdepan di Indonesia terus mengembangkan inovasinya dengan berbagai produk unggulan.

Merek lokal kebanggaan Tanah Air ini awalnya dikenal dengan produk Monosodium Glutamat (MSG), SASA Gourmet Powder.

Mengawal tren baru, SASA menggebrak dunia dessert dingin dengan meluncurkan campaign SASA Ice Cream.

Ice cream ini merupakan kombinasi produk-produk unggulan Sasa, yaitu Sasa MSG dan SASA Santan yang menghasilkan produk ice cream dengan varian rasa yang unik.

Ada empat varian SASA ice cream yang dijual seharga Rp 25.000/cup. Yakni varian I Am Special - Taro Ice Cream), Swagger Lover - Tiramisu Ice Cream, Call-A-Sun - Bubble Gum Flavored Ice Cream, dan yang terakhir varian Oh my Glow - Black Sticky Rice Coconut Ice Cream.

Lebih dari 10 ribu cup ice cream akan dihidangkan SASA Ice Cream Truck di berbagai wilayah Jakarta.

Dalam kesempatan ini, SASA mengeksplorasi es krim (suguhan manis) yang terinspirasi oleh kebaikan Produk SASA untuk melengkapi hari.

SASA Ice Cream Truck Jakarta ini akan berlangsung di beberapa titik yaitu, SASA Office pada 3 Maret 2023, Sound of Love Festival di Tennis Indoor Senayan 4-5 Maret 2023, Thamrin 10 pada 10 Maret 2023, CFD di FX Sudirman pada 12 Maret 2023, dan Cove at Batavia PIK pada 18 Maret 2023.