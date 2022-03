Ratusan Karya Finalis DTBTNS Season 2 Makin Variatif dan Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan karya finalis Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2 dari kategori musik maupun visual art telah sampai di meja dewan juri sejak ditutup pendaftarannya pada 14 Maret 2022. Perwakilan Supermusic, Nathaniel W Utomo mengatakan, selain animo yang tinggi, karya dari para peserta DTBTNS Season 2 ini makin menarik, variatif, dan berkualitas. Juri yang terlibat dalam menyeleksi dan mengurasi karya peserta, yakni Rekti Yoewono, Ronald Steven, dan Nadia Yustina di kategori musik, serta Oom Leo, Popo Mangun, Hana Madness, Bunga Fatia, dan Streoflow di kategori visual art. Baca Juga: Rekti The Sigit Hingga Oom Leo Cari Seniman Berbakat di DTBTNS 2 Dari ratusan karya para finalis tersebut nantinya dikurasi dan akan mengikuti sesi coaching bersama para expert di masing-masing kategori. "Kami berharap proses penjurian bersama para expert selanjutnya dapat memberikan beragam insight yang positif bagi para finalis,” ujar Nathaniel, dalam keterangannya, Selasa (15/3). Pada fase penjurian, selain proses kurasi juga akan ada sesi coaching. Pada sesi ini para juri akan berbagi ilmu serta pengalaman mereka kepada para finalis DTBTNS Season 2. Baca Juga: Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert Pertemukan Fariz RM dan Musikus Muda Rekti dan Oom Leo pun sudah menyiapkannya materi agar sesi ini berjalan stimulus dan menjadi bekal untuk finalis mengembangkan diri maupun karya mereka. Di tahap coaching mendatang, Rekti akan lebih menekankan terkait performance karena merupakan poin penting bagi seorang performer.