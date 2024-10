jpnn.com, BALI - Ratusan penasihat hukum perusahaan berkumpul di In-House Counsel Summit & Awards 2024.

Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara mengatakan gelaran Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2024 sebagai apresiasi atas kinerja, serta inovasi pimpinan dan tim legal perusahaan melalui adopsi teknologi maupun partisipasi dalam pelestarian lingkungan dan sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik.

“Tema 'Acceleration of Business 2025' untuk Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2024 ini mencerminkan tantangan yang akan dihadapi para in-house counsel pada tahun mendatang, dengan adanya pemerintahan baru dan perkembangan yang pesat di bidang teknologi, terutama dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI),” ujar Arkka dalam rangkaian In-House Counsel Summit & Awards 2024 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Arkka menjelaskan in-house counsel atau penasihat hukum perusahaan kini menghadapi konsep bisnis baru yang menuntut adaptasi dengan cepat.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yaitu pada 17-18 Oktober 2024 ini juga mengupas berbagai isu krusial, termasuk masa depan hukum di tengah disrupsi dan digitalisasi, serta aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan sebagai faktor kesuksesan bisnis di masa depan.

Indonesian In-House Counsel Awards 2024 memiliki dua kategori penghargaan, yaitu Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team 2024 dan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel Leader 2024.

Kemudian, masing-masing kategori tersebut terbagi ke dalam 24 sektor industri.

Selanjutnya, terdapat dua kategori utama penghargaan, yaitu In-House Counsel Leader of the Year 2024 dan In-House Counsel Team of the Year 2024.