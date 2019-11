Raven Is Odd Art Installation Gandeng Dove Deodorant

jpnn.com, JAKARTA - Raven Is Odd merupakan multi-platform company yang bergerak di industri kreatif yang berhubungan dengan gaya hidup. Raven Is Odd memulai bisnisnya dari indsutri fashion.

Raven is Odd - Art Exhibtion mengangkat tema isu seputar kehidupan yang mulai marak diperbincangkan dewasa ini yaitu Mental Health Issues.

Setelah menyelenggarakan Raven Is Odd - Art Exhibition bertemakan Mental Health Issues pada bulan Agustus - September lalu di Kuningan City, maka pada November ini Raven Is Odd kembali mempersembahkan Art Installation yang kali ini berkolaborasi dengan Dove Deodorant dalam campaign #ShaveandShine dan akan diselenggarakan di ColorInc, Pacific Place.

Raven Is Odd Art Installation Presented by Dove Deodorant akan digelar selama tiga bulan yang dimulai pada 7 November 2019 - 6 Februari 2020 mendatang dengan harga tiket Rp15 ribu untuk member dan Rp25 ribu untuk Non Member.

Kolaborasi ini lahir dari persamaan visi Raven Is Odd dan Dove untuk mengajak semua untuk percaya diri dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.

“Kami Raven Is Odd berharap dengan karya kami yang berkolaborasi dengan Dove kali ini akan menciptakan antusias dan kesadaran yang tinggi bahwa kesehatan mental itu sangatlah penting di tengah hiruk pikuk kehidupan yang berjalan cepat dan padat dewasa ini. Kami akan terus menyampaikan pesan positif kami kepada teman teman diluar sana dengan membawakan isu dan konsep karya dengan inovasi yang berbeda," kata Managing Director Raven Is Odd Ririnu Yuka.

Press conference Raven Is Odd Presented by Dove kali ini juga turut dihadiri oleh (KOL). Di Press conference ini (KOL) juga membagikan cerita tentang pengalaman dan kehidupannya sehari-hari dari sudut pandang yang berbeda.

“Walapun aku seorang influencer bukan berarti aku manusia yang sempurna, Banyaknya tuntutan dari penggemar terkadang membuat aku berstigma negatif terhadap diri sendiri yang membuat aku akhirnya merasa down. Tapi aku juga tetep terus belajar dan berusaha bagaimana caranya biar aku bisa bangun kepercayaan diri aku lagi dan move on dari hal – hal negatif. Sama dengan Raven Is Odd dan Dove yang sekarang bekerja sama untuk menyampaikan pesan positif lewat karyanya, aku juga mua ngajak kita semua untuk sama sama bangkit dan belajar untuk terus percaya dan mencintai diri sendiri," ungkapnya.