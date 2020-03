Rayakan HUT ke-4, JDID Banjir Diskon

jpnn.com, JAKARTA - JD.id, perusahaan e-dagang yang terafiliasi dengan JD.com akan merayakan hari ulang tahun yang ke-4 pada 28 Maret 2020.

Dalam rangka merayakan hari jadi yang ke-4 ini, JD.id akan menggelar serangkaian program promo dan potongan harga (diskon) menarik untuk para pelanggan setianya, setiap hari selama 24 jam nonstop.

Marketing Chief JD.id, Mia Fawzia menjelaskan JD4U (JD Four You), nama dari program promo ini akan terbagi ke dalam dua fase, yakni Road to JD4U dan JD4U.

Program promo dan potongan harga (diskon) yang ditawarkan pada tiap fase tidak tentu kalah menarik satu sama lain.

Pada fase Road to JD4U, JD.id akan menawarkan berbagai jenis promo di 23 kategori utama kepada para pelanggan, di antaranya:

Promo 'Menunggu Ulang Tahun JD.id'

JD.id akan menawarkan berbagai promo dan diskon menarik kepada para pelanggan setiap harinya, selama 25 hari penuh dan 24 jam nonstop.

Promo 'JD.id Birthday Golden Ticket'

Program unggulan spesial dari JD.id yang memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk mendapatkan produk spesial dengan harga Rp.400.000,- saja, setiap harinya.

Promo 'Voucher Ongkir 8x'

Voucher gratis ongkos kirim disetiap harinya, hingga 8x nonstop, untuk berbagai produk tanpa minimum pembelian.