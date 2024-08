Rayakan Pencapaian 20 Tahun, THE HARVEST GROUP Hadirkan Inovasi Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - THE HARVEST GROUP, salah satu perusahaan bisnis kue baru-baru ini merayakan ulang tahun yang ke-20. THE HARVEST GROUP rayakan pencapaian 20 tahun sebagai brand Cake, Bread and more pilihan masyarakat Indonesia dengan menyelenggarakan THE HARVEST Kingdom 20 Year Sweet Fairytale pada tanggal 2-4 Agustus 2024 di Senayan City, Jakarta. Gelaran ini sekaligus menjadi wujud perkembangan THE HARVEST GROUP yang sukses memperluas jaringannya dengan menghadirkan 97 toko The Harvest. 36 toko The Harvest Express, dan 95 toko The Food Chain yang tersebar di seluruh Indonesia serta platform layanan online. Rangkaian acara THE HARVEST Kingdom 20 Year Sweet Fairytale sudah dimulai sejak Mei 2024 dengan menggelar kompetisi Junior Chef untuk mencari chef junior berbakat yang dikuti oleh lebih dari 2,000 peserta dari seluruh lokasi cabang THE HARVEST di 35 kota. Selain itu, diselenggarakan juga kompetisi Harvest Day Cake untuk kategori teen dan senior yang berlomba membuat kue karya resep terbaik peserta. Penjurian akhir kedua kompetisi ini turut diselenggarakan dalam rangkaian acara puncak anniversary yang melibatkan chef ternama dan para chef andalan THE HARVEST Group. THE HARVEST KINGDOM digelar selama tiga hari, menampilkan produk inovasi terbaru menggunakan bahan unik dan berkualitas, beragam kue, camilan kekinian dan minuman.