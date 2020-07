Real Madrid Juara La Liga 2019/2020, Barca Keok di Tangan Osasuna

jpnn.com, MADRID - Real Madrid akhirnya memastikan gelar juara La Liga musim ini setelah menaklukkan Villarreal di pekan ke-37.

Dalam laga di Estadio Alfredo Di Stefano, Jumat (17/7) dini hari WIB, El Real menuntaskannya dengan kemenangan tipis 2-1.

Tuan rumah unggul lebih dahulu lewat dua gol Karim Benzema, yakni pada menit ke-29 dan penalti pada menit ke-77.

Villarreal memperkecil kedudukan pada menit ke-83 lewat sundulan Vicente Iborra.

34 - @realmadriden have won their 34th @LaLigaEN title - here are facts on how they've done it. King. pic.twitter.com/FIl0pDbWkm — OptaJose (@OptaJose) July 16, 2020