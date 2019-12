Real Madrid Menang, Barcelona Tertekan

jpnn.com, MADRID - Real Madrid menjadi tim pertama yang mencatat 1.700 kemenangan di La Liga.

Kemenangan terbaru diraih setelah menekuk Espanyol 2-0 di Santiago Bernabeu, Sabtu (7/12) malam WIB.

Meski harus menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain, menyusul dua kartu kuning untuk Ferland Mendy (menit ke-63 dan 83), Madrid mempertahankan keunggulannya.

Dua gol tuan rumah dicetak oleh pemain Prancis. Pertama oleh Raphael Varane pada menit ke-37 dan gol kedua lahir dari kaki Karim Benzema pada menit ke-79.

1700 - @realmadriden are the first team to reach 1700 wins in LaLiga history. Milestone. pic.twitter.com/h4v4tqrups — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2019