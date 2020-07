Real Madrid Menang Lagi, Kali Ini Tanpa VAR, Tak Ada Penalti

jpnn.com, GRANADA - Real Madrid menjaga jarak empat poin dengan Barcelona di klasemen La Liga, usai memetik kemenangan di pekan ke-36.

Bertandang ke markas Granada di Estadio Nuevo Los Carmenes, Selasa (14/7) dini hari WIB, El Real menang susah payah 2-1.

Real Madrid unggul lebih dahulu pada menit ke-10 berkat aksi individu Ferland Mendy.

Bek kiri asal Prancis itu menusuk pertahanan Granada, masuk ke kotak penalti dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya dari sudut sempit.

10 - @ferland_mendy is the tenth @realmadriden player to score in @LaLigaEN ever after Karim Benzema, Zinedine Zidane, Raymond Kopa, Nicolas Anelka, Muller, Luciano, Lass Diarrá & Makelele. Gaul#GranadaRealMadrid pic.twitter.com/b6EzlXaAzt — OptaJose (@OptaJose) July 13, 2020