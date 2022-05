Real Madrid Pukul Liverpool, LeBron James jadi Bulan-bulanan

jpnn.com, SAINT-DENIS - Bintang NBA LeBron James tampak sedih di Stade de France, Saint-Denis setelah Liverpool dipukul Real Madrid pada final Liga Champions 2021/22, Minggu (29/5) pagi WIB.

James merupakan pemilik saham minoritas Liverpool. Dia membeli dua persen pada 2011.

King James terlihat di Stade de France dengan setelan mewah dan minum segelas anggur.

Dia salah satu fan yang datang terlambat dan beberapa netizen di Twitter menyalahkan James karena pertadingan Liverpool vs Real Madrid tertunda lebih dari 30 menit.



LeBron James. Foto: Twitter @josiaspereira - Marca

Sesungguhnya panitialah yang harus bertanggung jawab atas penundaan tersebut.

Namun, James blunder. Dia sempat membuat twit yang ditujukan kepada fan Liverpool.

"@LFC FANS, don't let the match start until I land. OMW!!."