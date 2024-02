Real Madrid Vs Sevilla: Gol Luka Modric Masuk Buku Rekor

jpnn.com - MADRID - Real Madrid meraih kemenangan penting dari Sevilla pada pekan ke-26 La Liga, di Santiago Bernabeu, Senin (26/2) pagi WIB.

Kemenangan yang membuat jarak Madrid di puncak dengan Barcelona -si peringkat kedua, menjadi delapan poin. Sementara itu, Girona yang berada di urutan ketiga belum melakoni laga pekan ke-26, mengantongi poin 56.

Real Madrid menaklukkan Sevilla dengan susah payah, 1-0.

Lawan yang datang, dipimpin kapten nan merupakan legenda Madrid, Sergio Ramos, bermain disiplin di lini belakang.

1 - At 38 years and 169 days, @realmadriden's Luka Modri? has become the second oldest player to score from outside the box in LaLiga since at least the 2003/04 season, after Jorge Molina (two goals, the last at 40 years and 15 days). Eternal. pic.twitter.com/c9yQkwG51t— OptaJose (@OptaJose) February 25, 2024