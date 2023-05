Reality Club Hadirkan Album Ketiga yang Penuh Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Band indie-rock, Reality Club akhirnya merilis album terbaru yang berjudul 'Reality Club Presents...'.

Album ketiga tersebut berisi 10 lagu yang punya cerita yang beragam.

Reality Club Presents... dianggap sebagai sebuah perayaan cinta, sebuah eksplorasi terhadap berbagai kisah romantis yang diceritakan dengan genre, tampilan, dan nuansa yang unik.

Grup beranggotakan Era Patigo (drum), Faiz Novascotia Saripudin (vokal dan gitar), Fathia Izzati (vokal dan keyboard), dan Nugi Wicaksono (bass) itu menyebut album tersebut digambarkan seolah-olah setiap lagu di dalamnya memiliki filmnya tersendiri.

Hal tersebut terlihat sejak Reality Club memasuki era awal 2021 dengan single pertama, I Wish I Was Your Joke.

Sejak saat itu, menjadi ciri khas di seluruh rilisan Reality Club berikutnya, seperti You Let Her Go Again, Tell Me I'm Wrong, Anything You Want, Dancing In The Breeze Alone, dan Desire.

Masing-masing lagu memiliki video musik yang sinematik, lengkap dengan gimik yang berhubungan dengan tema yang diusung, dan sebagainya.

Dalam semesta yang diciptakan sendiri, Reality Club menjadi sutradaranya, dan lagu-lagu yang dirilis merupakan episodenya.