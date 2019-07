Rekor Baru! Melody Melahirkan 19 Anak Sekaligus, Sempat Ada yang Salah..

jpnn.com, CANBERRA - Melody, dalmatian di Albury, Australia mencatat rekor baru. Bulan lalu, tepatnya pada 13 Juni, dia melahirkan 19 anak sekaligus.

Sang pemilik, Melissa O'Brien sudah menduga Melody akan melahirkan banyak anak, lantaran selama kehamilan berat Melody mencapai 15 kilogram.

"Catatan lain selain luar biasa ialah....mereka semua masih hidup. Kami harus menambah dan memberi botol susu untuk membantu sang ibu," kata Melissa seperti dikutip dari The Canberra Times, Minggu (28/7).

An Albury breeder has broken the world record for the largest Dalmatian litter - 19 puppies! ???????????????? @bordermail pic.twitter.com/V9t4DhcJEW — Vivienne Jones (@_VivienneJones) July 28, 2019