RESMI! Manchester United Dapat Tanda Tangan Aaron Wan-Bissaka

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United mengonfirmasi telah mendapatkan tanda tangan bek sayap Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka.

Pemain berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun di United, dengan opsi tambahan satu tahun lagi.

???? "It's an honour for me to play for this club. I can't wait to get out there." — @AWBissaka



