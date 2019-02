Resmi Meluncur, Harga Nissan Livina Terbaru Sedikit Lebih Mahal dari Avanza

jpnn.com, JAKARTA - Nissan Livina terbaru dan Serena akhirnya resmi mengaspal di tanah air. Dua jagoan MPV berbeda kelas ini menjadi harapan baru bagi PT Nissan Motor Indonesia (NMI).

Di kelas low MPV, Livina terbaru ditawarkan dalam 5 tipe, antara lain tipe E M/T seharga Rp 198,8 juta, tipe EL M/T Rp 223 juta, tipe EL A/T Rp 233 juta, tipe VE A/T Rp 249,9 juta, dan tipe tertinggi VL A/T Rp 261,9 juta.

Jika dibanding harga pesaing di kelasnya, salah satunya Toyota Avanza baru termasuk model Veloz, maka Livina terbaru masih terbilang tinggi. Avanza 2019 saat ini dibanderol mulai kisaran Rp 191,1 juta (1.3L) sampai Rp 221,2 juta (1.5L), sementara Veloz dari kisaran Rp 215,6 juta sampai Rp 239,4 juta.

Sementara itu, Serena terbaru dilepas mulai dari Rp 448 juta untuk tipe X dan tertinggi HWS (high way star) dibanderol Rp 465 juta.

Nissan Livina terbaru merupakan hasil kolaborasi dengan Mitsubishi Xpander. Kendati demikian, Livina terbaru diklaim tetap membawa bahasa desain khas Nissan.

"Sementara interior, Livina terbaru ini tidak lepas menawarkan kenyamanan bagi keluarga Indonesia," kata Presiden Direktur NMI Isao Sekiguchi saat peluncuran di Jakarta, Selasa (19/2).