Respons Ayah Vadel Badjideh Disebut Miskin oleh Nikita Mirzani

jpnn.com, JAKARTA - Umar Badjideh, ayah kandung Vadel, marah dan sakit hati dikatai miskin oleh Nikita Mirzani.

Adapun Nikita Mirzani menyebut keluarga Vadel Badjideh sebagai yang termiskin di dunia.

Perkataan itu disampaikan Nikita Mirzani, melalui akunnya di Instagram beberapa waktu lalu.

Janda tiga anak itu juga menyamakan wajah Umar dengan karakter kera dalam film The Planet of the Apes.

“Kalimat-kalimat seperti ini tidak hanya mencemarkan nama baik klien kami, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang berat bagi keluarga,” ujar Rahmad Riad, kuasa hukum keluarga Vadel Badjideh, Rabu (20/11).

Menurut Rahmad, tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus diproses secara hukum agar ada keadilan bagi kliennya.

Dia pun berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran agar penggunaan media sosial dilakukan dengan bijak dan tidak melanggar hukum.

"Kam ingin proses hukum berjalan dengan adil dan memberikan efek jera. Tidak ada yang berhak menghina atau memfitnah orang lain di ruang publik seperti media sosial,” katanya.