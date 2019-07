Rich Brian Persembahkan Album The Sailor

jpnn.com, JAKARTA - Album terbaru yang sangat dinanti dari Rich Brian akhirnya diluncurkan. Rapper asal Indonesia yang kini telah mendunia, pada hari ini (26/7) resmi merilis album berjudul 'The Sailor'.

Album The Sailor adalah karya terbaru Rich Brian setelah album perdananya Amen. Dirilis secara global oleh kolektif 88rising yang menaunginya.

Proses rekaman album ini dilakukan kurang lebih setahun dan mengambil tempat di New York, Los Angeles, dan Jakarta. Demi memproduksi The Sailor, cowok 19 tahun itu bekerjasama dengan Bekon & The Donuts, 1Mind, dan Frank Dukes.

The Sailor secara keseluruhan menceritakan kisah Rich Brian beranjak dewasa di mata publik. Dari seorang rapper yang lahir melalui internet, sebuah ikon Indonesia, hingga menjadi seorang pahlawan untuk semua anak muda Asia di seluruh dunia.

"The Sailor merupakan sebuah simbol dari menjadi penjelajah. Menjelajahi sebuah wilayah yang asing, melalui kehidupan dan rasa penasaran," kata Rich Brian kepada JPNN.com, Jumat (26/7).

"Ini juga tentang kisah saya dan juga cerita para imigran yang berani untuk keluar ke dunia yang baru untuk mencari sebuah kesempatan membuat hidupnya lebih baik," sambungnya.

Album anyar dari pemilik nama asli Brian Imanuel itu berisi 12 lagu. Deretan lagu di dalamnya antara lain, '100 Degrees' 'Where Does The Time Go', 'Rapapa', dan sebagainya. Termasuk lagu 'Yellow' dan 'Kids' yang telah dirilis baru-baru ini.