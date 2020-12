Rilis Lagu Natal, Maruli Tampubolon Muncul di Times Square New York

jpnn.com, JAKARTA - Maruli Tampubolon menuai prestasi mengagumkan untuk perjalanan karier sebagai penyanyi.

Setelah merilis lagu Natal berjudul Never Stand Alone, nama sekaligus foto Maruli Tampubolon terpampang di Times Square New York, Amerika Serikat.

Maruli Tambulon mengaku tidak menyangka bisa terpajang di tempat bergengsi tersebut.

"Mimpi apa anak Gandul bisa mejeng di Times Square kayak gini. Semua karena kebaikan tuhan. Semoga lagu anak bangsa ini dapat menjadi berkat untuk semua umat manusia di seluruh dunia," ungkap Maruli Tampubolon melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram, Jumat (25/12).

Never Stand Alone yang dinyanyikan Maruli Tampubolon merupakan lagu rohani terbaru yang diciptakan oleh penulis lagu gospel Maleena alias Artha Meris Simbolon.

Artha Meris merupakan wanita yang juga merupakan pendiri dan pemilik Maleena Music dan Maleena Coffee Roasters.

Dalam pembuatan lagu ini, Maruli Tampubolon dibantu sejumlah musisi kenamaan. Antara lain, Dennis Nussy, Andre Dinuth, Rayendra Sunito, dan Bonar Abraham.

Lirik lagu rohani Never Stand Alone menceritakan tentang keimanan kepada tuhan.